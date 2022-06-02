Підприємства у Харкові поступово відновлюють роботу

У Харкові потроху оговтуються після атак російських окупантів.

Місцеві підприємці починають відновлювати свою роботу.

Про це повідомляють у міськраді Харкова.

Як інформують у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, незважаючи на завдані окупантами збитки, підприємці починають відкривати заклади та відновлювати надання послуг, для того щоб покращити життя харків'ян і відновити економіку міста.

"Станом на сьогодні у Харкові працюють 166 супермаркетів, близько 190 аптек та 32 ринки. Крім того, щоденно відновлюють роботу магазини непродовольчих товарів, ресторани, кафе та кав'ярні, літні майданчики, салони краси, магазини побутової та електротехніки, будівельних матеріалів та косметичних товарів, заклади побутового обслуговування населення. Зокрема, наразі у Харкові працюють 27 магазинів мережі Eva та 16 магазинів мережі Prostor, а також шість магазинів Comfy", - йдеться в повідомленні.

Харківська міськрада

Нагадаємо, що зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та важких мінометів б'ють окупанти на Харківщині, щоб утримати тимчасово загарбані райони області. Українські захисники методично витискають ворогів у бік кордону, а ті кидають на них важкі калібри і нищать цивільних.

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