Предприятия в Харькове постепенно возобновляют работу

В Харькове понемногу приходят в себя после атак российских оккупантов.

Местные предприниматели начинают возобновлять свою работу.

Об этом сообщают в горсовете Харькова.

Как информируют в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, несмотря на нанесенный оккупантами ущерб, предприниматели начинают открывать заведения и возобновлять предоставление услуг, чтобы улучшить жизнь харьковчан и восстановить экономику города.

"По состоянию на сегодняшний день в Харькове работают 166 супермаркетов, около 190 аптек и 32 рынка. Кроме того, ежедневно возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, рестораны, кафе и кофейни, летние площадки, салоны красоты, магазины бытовой и электротехники, строительных материалов и косметических" товаров, заведения бытового обслуживания населения.В частности, в настоящее время в Харькове работают 27 магазинов сети Eva и 16 магазинов сети Prostor, а также шесть магазинов Comfy", — говорится в сообщении.

Харьковский горсовет

Напомним, что из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжелых минометов бьют оккупанты в Харьковской области, чтобы удержать временно захваченные районы области. Украинские защитники методично выжимают врагов в сторону границы, а те бросают на них тяжелые калибры и уничтожают гражданских.

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