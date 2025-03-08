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Пілот України, захищаючи небо, привітав усіх жінок білими тюльпанами (фото)

Пілот України, захищаючи небо, привітав усіх жінок білими тюльпанами (фото)

З нагоди 8 березня пілоти ЗСУ висловили подяку українським жінкам / Фото: скриншот з відео

Пілот ЗСУ записав привітання для жінок України.

Звернення пілотів ЗСУ до жінок України з 8 березня стало символом поваги та подяки за внесок кожної жінки в боротьбу за свободу та мир. У своїх словах пілоти підкреслили, що жінки – це не лише ніжність і тепло, але й рішучість, сила, відвага, здатність змінювати світ і надихати на боротьбу.

Про це йдеться у повідомленні 39 бригади тактичної авіації.

"Шановні жінки! Сьогодні, ми дякуємо вам не лише за вашу ніжність і тепло, а й за вашу відвагу, силу та незламність. Ви – ті, хто змінює світ щодня, хто бореться, надихає та дарує надію. Ваша рішучість долати труднощі, ваша сміливість відстоювати справедливість і ваша мудрість робити цей світ кращим заслуговують на безмежну повагу. Дякуємо вам за все – за ваші вчинки, вашу любов і вашу невтомну силу. Нехай кожен день приносить вам радість, підтримку та впевненість у тому, що ви – неймовірні!", - йдеться у повідомленні.

Пілот ЗСУ зворушливо привітав жінок із 8 березня: «Ви – ті, хто змінює світ»

Пілот ЗСУ зворушливо привітав жінок із 8 березня: «Ви – ті, хто змінює світ»
З нагоди 8 березня пілоти ЗСУ висловили подяку українським жінкам / ©
З нагоди 8 березня пілоти ЗСУ висловили подяку українським жінкам
З нагоди 8 березня пілоти ЗСУ висловили подяку українським жінкам / ©
З нагоди 8 березня пілоти ЗСУ висловили подяку українським жінкам

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міноборони розповіли про "невидимий фронт України". Скільки жінок воює.

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