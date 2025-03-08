У Міноборони розповіли про "невидимий фронт України", і це не "конотопські відьми"

З початком 2025 року кількість жінок, що служать у Збройних силах України, сягнула 70 000, серед яких понад 5 500 перебувають на передовій.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

"Жінки мають рівні права з чоловіками на зайняття посад та кар'єрне зростання, а також додаткові соціальні гарантії. Міноборони продовжує впроваджувати політику гендерної рівності та покращувати медичне забезпечення військовослужбовиць", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хто може піти служити з жінок.

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