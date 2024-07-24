Президент Словаччини погрожує Україні: яка причина

Президент Словаччини Петер Пеллегріні погрожує Україну через припинення Києвом транзиту нафти російської компанії "Лукойл".

Про це інформує Denník N.

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Він вважає, що Словаччина не заслуговує на таке відношення із боку Києва, бо його країна допомагає Києву із реверсом газу, а також з постачанням електроенергії.

"Якщо ситуація не буде виправлена, ми будемо змушені реагувати", - сказав президент.

Своєю чергою, міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк називає такі дії Києва "безвідповідальними" та вважає, що Україна "багато чим ризикує".

Нагадаємо, раніше угорський міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив судом Україні за рішення зупинити транзит нафти "Лукойлу".

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