Програма "єОселя" стала доступнішою: як змінилися умови

Українцям, які через війну стали внутрішніми переселенцями, поліпшили умови для купівлі житла за програмою "єОселя". Уряд вніс зміни до умов доступного іпотечного кредитування громадян України "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та членів їх сімей першого ступеня споріднення.

Про це повідомила ТСН.ua голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Тепер є можливість купити квартиру на пільгових умовах, якщо житло не старше 10 років та розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Раніше за програмою "єОселя" у цих регіонах можна було придбати тільки новобудови не старше 3 років, що суттєво обмежувало можливості вимушених переселенців.

“Це суттєво обмежувало можливості українців, які були вимушені тікати з території бойових дій та прифронтових територій. Фактично, коли вони хотіли придбати житло за програмою пільгової іпотеки єОселя, вони мусили зробити це у новобудовах. Але якщо у Києві такого житла багато, то у регіонах, на жаль, ні. Забудовники не поспішали зводити там житло останніми роками. А значить держава, по суті, нічим не допомагала. Це потрібно було виправити й це, зрештою, відбулося”, — уточнила Олена Шуляк.

Вона підкреслила, що зміни у програмі "єОселя" не стосуються віку житла у столиці. Як і раніше, переселенці, які хочуть придбати квартиру у Києві, повинні обирати її у будинках, введених в експлуатацію не раніше ніж три роки тому.

Голова Комітету ВР зауважила, що внесені зміни стали результатом зокрема і проведених у цьому році масштабних публічних консультацій щодо удосконалення житлової політики. Саме ці обговорення і виявили недосконалість і проблеми програми пільгової іпотеки "єОселя" для ВПО.

“Ми розуміли, що цю проблему можна вирішити без змін чинного законодавства, оскільки відповідні зміни були можливі на рівні нормативно-правових актів, тобто рішень Кабміну. Сьогодні це, нарешті було частково зроблено”, - підсумувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, вже десятий місяць в Україні працює програма "єОселя". Від 1 серпня паралельно з 3-відсотковою програмою діятиме й іпотека під 7%. Принцип такий самий, але категорій людей, які можуть претендувати на пільговий кредит, тепер більше.

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