Програма «єОселя»: хто має право на іпотеку від держави

З 01 серпня 2023 року більше категорій українців зможе скористатися пільговим іпотечним кредитом від держави.

З 01 серпня 2023 року в Україні буде розширено урядову програму кредитування житла «єОселя». Іпотечне кредитування від держави запрацювало ще з жовтня минулого року, але отримати іпотеку могла обмежена кількість категорій осіб: військові, силовики, вчителі, медичні працівники та науковці. Відтепер іпотеку від держави зможуть взяти ще декілька категорій громадян. Головна перевага програми «єОселя» - кредит, доступний за ставкою 3-7% річних. Які умови кредитування житла від держави, хто ще має право на іпотеку – читайте далі.

Кому доступна іпотека від держави за програмою «єОселя»?

Наразі в Україні іпотечне кредитування, запропоноване банками, йде під ставкою 15-25% річних. Тоді як за новою державною програмою спрощено умови надання кредиту, а ставка для пільговиків складає всього 3%. Інші категорії населення можуть взяти іпотеку під 7%.

Пільгову іпотеку зі ставкою 3% з 01 серпня зможуть взяти такі категорії українців:

Особи від 18 і не старші 70 років на день повної виплати кредиту.

Пільгові категорії громадян: кадрові військові, освітяни, працівники науки, медики, силовики та члени їх сімей.

Детективи НАБУ, працівники ДБР, детективи та категорія начальницького складу БЕБ і члени їх родин.

Особи, які не мають житла; або мають менше за 52,5 м² + 21 м² на кожного члена родини додатково; чи житло осіб знаходиться у зоні бойових дій і на тимчасово окупованих територіях.

Особи, яких немає в санкційних списках.

Платоспроможні громадяни, які не беруть участь в інших програмах від держави по забезпеченню житлом.

Хто ще може скористатися програмою «єОселя»

Ще можуть взяти іпотеку від держави під 7% річних за такими ж основними умовами українці:

Із числа ветеранів війни та члени їх родин.

УБД (учасники бойових дій).

Особи з інвалідністю внаслідок війни.

Члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, також члени родини загиблих або померлих захисників/захисниць України.

Інші українці, що не мають житла чи у їхній власності менше за 52,5 м² + 21 м² на кожного члена родини додатково.

Як взяти іпотеку від держави

Громадяни зможуть отримати іпотечний кредит лише у таких банках: «Глобусбанк», «Ощадбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк», Sky Bank, - список банків буде розширюватися.

Заявку на кредитування можна подавати через додаток «Дія». У додатку буде проаналізовано статус та доходи заявника. І він отримає по результату розгляду заявки відповідне рішення про потенційну участь у програмі та визначену суму, на яку зможе розраховувати.

За програмою «єОселя» потрібно також буде сплатити перший внесок розміром 20%. Якщо ціна житла вища, ніж дозволяється програмою, необхідно буде внести 30% - це стандартна сума іпотеки, яку вимагають банки.

Слід не забувати також про додаткові витрати: страхування кредиту, разову комісію, оцінку житла, послуги нотаріуса тощо.

Яке житло можна купити за програмою «єОселя»

За умовами державного кредитування можна купити житло певної категорії, метражу та відповідної дати будівництва. Це повинна бути тільки квартира у багатоквартирному будинку, вік будинку не має перевищувати 10 років. Є можливість придбати недобудоване житло за певними умовами: будинок має бути побудований на 30%.

Одна людина має право на площу 52,5 м² для родини, на кожного члена сім’ї додатково належить 21,5 м². Утім, площа квартири повинна становити не більше 94,5 м² на родину з трьох чоловік.

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