Программа «єОселя»: кто имеет право на ипотеку от государства

С 01 августа 2023 года больше категорий украинцев сможет воспользоваться льготным ипотечным кредитом от государства.

С 01 августа 2023 года в Украине будет расширена правительственная программа кредитования жилья «єОселя». Ипотечное кредитование от государства заработало еще с октября прошлого года, но получить ипотеку могло ограниченное количество категорий: военные, силовики, учителя, медицинские работники и ученые. Теперь ипотеку от государства смогут взять еще несколько категорий граждан. Главное преимущество программы «єОселя» — кредит, доступный по ставке 3-7% годовых. Какие условия кредитования жилья от государства, кто еще имеет право на ипотеку – читайте дальше.

Кому доступна ипотека от государства по программе «єОселя»?

В настоящее время в Украине ипотечное кредитование, предложенное банками, идет под ставкой 15-25% годовых. В то время как по новой государственной программе упрощены условия предоставления кредита, а ставка для льготников составляет всего 3%. Остальные категории населения могут взять ипотеку под 7%.

Льготную ипотеку со ставкой 3% с 01 августа смогут взять следующие категории украинцев:

Лица от 18 и не старше 70 лет в день полной выплаты кредита.

Льготные категории граждан: кадровые военные, педагоги, работники науки, медики, силовики и члены их семей.

Детективы НАБУ, работники ГБР, детективы и категория начальствующего состава БЭБ и члены их семей.

Лица, не имеющие жилья; или имеют менее 52,5 м² + 21 м² на каждого члена семьи дополнительно; жилье лиц находится в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лица, которых нет в санкционных списках.

Платежеспособные граждане, не участвующие в других программах от государства по обеспечению жильем.

Кто еще может воспользоваться программой «єОселя»

Еще могут взять ипотеку от государства под 7% годовых по таким же основным условиям украинцы:

Из числа ветеранов войны и члены их семей.

УБД (участники боевых действий).

Лица с инвалидностью в результате войны.

Члены семей погибших или умерших ветеранов войны, а также члены семьи погибших или умерших защитников/защитниц Украины.

Другие украинцы, не имеющие жилья или в их собственности менее 52,5 м² + 21 м² на каждого члена семьи дополнительно.

Как взять ипотеку от государства

Граждане смогут получить ипотечный кредит только в таких банках: «Глобусбанк», «Ощадбанк», «Приватбанк», «Укргазбанк», Sky Bank, – список банков будет расширяться.

Заявку на кредитование можно подавать через приложение «Дія». В приложении будет проанализирован статус и доходы заявителя. И он получит по результату рассмотрения заявки соответствующее решение о потенциальном участии в программе и об определенной сумме, на которую сможет рассчитывать.

По программе «єОселя» нужно также будет уплатить первый взнос размером 20%. Если цена жилья выше, чем разрешается программой, необходимо будет внести 30% – это стандартная сумма ипотеки, которую требуют банки.

Следует не забывать также о дополнительных расходах: страховании кредита, разовой комиссии, оценке жилья, услугах нотариуса и т.д.

Какое жилье можно купить по программе «єОселя»

По условиям государственного кредитования можно купить жилье определенной категории, метража и соответствующей даты строительства. Это должна быть только квартира в многоквартирном доме, возраст дома не должен превышать 10 лет. Есть возможность приобрести недостроенное жилье по определенным условиям: здание должно быть построено на 30%.

Один человек имеет право на площадь 52,5 м² для семьи, на каждого члена семьи дополнительно принадлежит 21,5 м². Впрочем, площадь квартиры должна составлять не более 94,5 м² на семью из трех человек.

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