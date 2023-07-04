В Україні розширено програму єОселя: пільгова іпотека стала доступнішою

Тепер українці можуть отримати кредит у гривні з річною пільговою ставкою у 7% до 20 років.

Відтепер участь у програмі єОселя зможуть взяти всі українці, які не мають власного житла. Уряд вніс відповідні зміни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років", - пояснив прем’єр.

Програму єОселя уряд запустив минулого року за ініціативи президента України. Вона вже дала можливість військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримати іпотеку під 3%. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів видано на суму понад 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, в Україні переписали правила для покупців квартир у новобудовах. Українці отримали можливість реєструвати свої права на ще недобудовані квартири. Це стало можливим завдяки електронному механізму захисту інвесторів, які вклалися у будівництво.

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