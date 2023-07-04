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В Украине расширена программа єОселя: льготная ипотека стала доступнее

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Украине расширена программа єОселя: льготная ипотека стала доступнее

Сейчас такие льготные ипотечные кредиты выданы на сумму свыше 1,2 млрд грн / Фото: УНИАН

Теперь украинцы могут получить кредит в гривне с годовой льготной ставкой в 7% до 20 лет.

Отныне участие в программе єОселя смогут принять все украинцы, не имеющие собственного жилья. Правительство внесло соответствующие изменения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос – от 20%, а срок кредитования – до 20 лет", — объяснил премьер.

Программу єОселя правительство запустило в прошлом году по инициативе президента Украины. Она уже дала возможность военным, стражам порядка, учителям, медикам и ученым получить ипотеку под 3%. Сейчас такие льготные ипотечные кредиты выданы на сумму более 1,2 млрд грн.

Напомним, в Украине переписали правила для покупателей квартир в новостройках. Украинцы получили возможность регистрировать свои права на еще недостроенные квартиры. Это стало возможным благодаря электронному механизму защиты инвесторов, вложившихся в строительство.

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Дата публикации
Просмотры
469
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