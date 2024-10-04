Программа "єОселя" стала доступнее: как изменились условия

Украинцам, которые из-за войны стали внутренними переселенцами, улучшили условия для покупки жилья по программе "єОселя". Правительство внесло изменения в условия доступного ипотечного кредитования граждан Украины "єОселя" для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и членов их семей первой степени родства.

Об этом сообщила ТСН.ua глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Теперь есть возможность купить квартиру на льготных условиях, если жилье не старше 10 лет и расположено в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях. Ранее по программе "єОселя" в этих регионах можно было приобрести только новостройки не старше 3 лет, что существенно ограничивало возможности вынужденных переселенцев.

“Это существенно ограничивало возможности украинцев, вынужденных бежать с территории боевых действий и прифронтовых территорий. Фактически, когда они хотели приобрести жилье по программе льготной ипотеки "єОселя", они должны были сделать это в новостройках. Но если в Киеве такого жилья много, то в регионах, к сожалению, нет. Застройщики не спешили строить там жилье в последние годы. А значит, государство, по сути, ничем не помогало. Это нужно было исправить и это, наконец, произошло”, — уточнила Елена Шуляк.

Она подчеркнула, что изменения в программе "єОселя" не касаются возраста жилья в столице. По-прежнему переселенцы, которые хотят приобрести квартиру в Киеве, должны выбирать ее в домах, введенных в эксплуатацию не ранее трех лет назад.

Глава Комитета ВР отметила, что внесенные изменения стали результатом, в том числе, проведенных в этом году масштабных публичных консультаций по усовершенствованию жилищной политики. Именно эти обсуждения и выявили несовершенство и проблемы программы льготной ипотеки "єОселя" для ВПЛ.

"Мы понимали, что эту проблему можно решить без изменений действующего законодательства, поскольку соответствующие изменения были возможны на уровне нормативно-правовых актов, то есть решений Кабмина. Сегодня это, наконец, было частично сделано", — подытожила Елена Шуляк.

Напомним, уже десятый месяц в Украине работает программа "єОселя". С 1 августа параллельно с 3-процентной программой будет действовать и ипотека под 7%. Принцип такой же, но категорий людей, которые могут претендовать на льготный кредит, теперь больше.

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