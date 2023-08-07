Программа "єОселя": кто и как может получить льготную ипотеку

Теперь льготные кредиты от государства доступны в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Уже десятый месяц в Украине работает программа "еселя". Сначала спрос на ипотеку в смартфоне был, по словам экспертов, "безумным". Почти половина из всех заявок, а это 24 тысячи, зарегистрирована за первые 3 месяца. Впрочем, за неимением финансирования процесс затормозился. С начала августа доступную ипотеку, но уже под 7%, распространили почти на всех украинцев.

Кому и как можно получить льготный кредит, какие подводные камни ждут заявителей, хватит ли денег на всех на этот раз — говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Кто может получить льготный кредит?

С 1 августа параллельно с трехпроцентной программой будет действовать и ипотека под 7%. Принцип такой же, но людей, которые могут претендовать на льготный кредит – теперь больше.



К военным, учителям, врачам и ученым, людям с инвалидностью, внутренне перемещенным лицам и украинцам, которые не обеспечены жильем достаточной площади. Условия новых категорий изменили. В частности, ставка по кредиту, которая составляет 7 процентов. Купить частный дом нельзя, только квартиру. Ограничения есть и в отношении возраста построек.

Уже десять месяцев в Украине работает программа "еселя"

"Там есть четкий критерий – либо первичный рынок, либо дом, которому нет три года права собственности. За последний месяц мы уже выдали около 5-ти сделок по "еселу". Сейчас рынок покупателя – покупателей меньше, предложений больше", — рассказывает риэлторка Анна Савка-Волшовец.

Как подать заявку на участие в программе?

Подать заявку на участие в программе льготного кредитования можно по-прежнему через приложение "Действие". Несколько шагов и ваша заявка уже следует в один или сразу в шесть банков-партнеров программы. Требования к заемщику традиционны – не иметь в собственности недвижимости более 52 квадратов.

Также кредит не дадут, если к моменту выплаты возраст достигнет семидесяти лет. Запрет был наложен и на участие в других действующих государственных программах по обеспечению жильем.

Замминистра экономики Украины Надежда Бигун говорит, что банк смотрит на заявителя и способность внести залог, потом покрывать проценты по кредиту, хоть и маленькие.

Уже десять месяцев в Украине работает программа "еселя"





"На старте стоит заплатить пятую часть стоимости квартиры. Остальную сумму можно выплачивать до 20-ти лет. Цена одного квадратного метра не должна превышать установленную Минрегионом сумму, которая умножается на коэффициент, зависящий от города.



"Но мы не всегда находим объект, который совпадает с тем, что человеку выделяется. Люди имеют право выбрать более дорогой объект и доплатить – увеличить первый взнос. Внести не 20%, а 30 и больше", — говорится в сообщении.

Подводные камни "еОсели"

Супруги Выговских документы на ипотеку подали в мае. Елена работает в больнице и имеет право на льготный кредит. Семья воспитывает двоих детей и осенью ждет пополнения.

"Понимаем, чтобы не сидеть друг у друга на голове было бы целесообразно попытаться купить квартиру", – рассказывает мужчина заявительницы Александр.

По словам супругов, они подали все необходимые документы в банк и принялись искать жилье.

"Попросили полтора миллиона и думали, что сейчас как разгуляемся, а оказалось, что на эти деньги подобрать что-то очень-очень непросто", — признается мужчина заявительницы.



Супруги живут в столичном пригороде, однако квартиру ищет в Киеве. Кроме проблемы — найти жилье на эту сумму, есть и еще одна — мало кто из продавцов желает заключать соглашения по программе "Еселя". Ждать, пока в банке согласуют деньги, готовы единицы.

Уже десять месяцев в Украине работает программа "еселя"

"Говорят, пока мы эти два месяца будем ждать, кто-то придет и за наличные деньги купит. Мы просто не хотим терять время", — продолжает мужчина.



Нежелание продавцов связано и с гривневым расчетом. Все же традиционно квартиры в Украине продают за наличные доллары.

Президент ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита отмечает, что не каждый продавец готов получать гривну, которую сейчас для того, чтобы перевести в доллары, нужно потратить несколько недель. Потому что лимит на снятие наличных денег в банках – 100 тысяч гривен в день.



Да и на уровне государства — реализация трехпроцентной программы затормозилась еще в начале этого года из-за нехватки финансирования.

Хватит ли средств на этот раз?

Впрочем, уверяют риэлторы, ситуация изменится уже в июне. О том, что деньги на льготную ипотеку уже есть, говорят и в правительстве.

До конца года в планах Минэкономики закрыть 10 тысяч кредитов. Новоиспеченным льготникам государство предлагает инвестировать в новостройки, чтобы оживить рынок недвижимости. А чтобы уменьшить риски, застройщиков обязут сразу передавать клиентам имущественные права на жилье.



"Заявитель, получая эти имущественные права, дальше может даже в случае, если случаются какие-то непредсказуемые обстоятельства, у него будет большее влияние на застройщика", — подчеркивает заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

Уже десять месяцев в Украине работает программа "еселя"

Теперь льготные кредиты от государства доступны в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, где нет активных боевых действий.

"Больше всего нас радует, что военные покупают в деоккупированных городах и это придает веру, что все будет хорошо", — говорит риэлтор Анна Савка Волкошевец.

Ипотека для каждого: кому и как можно получить льготный кредит

Напомним, ипотечное кредитование от государства заработало еще с октября прошлого года, но получить ипотеку могло ограниченное количество категорий лиц: военные, силовики, учителя, медицинские работники и ученые. Теперь ипотеку от государства смогут взять еще несколько категорий граждан.

Впоследствии правительство внесло соответствующие изменения и теперь участие в программе есть смогут принять все украинцы, которые не имеют собственного жилья. Правительство внесло соответствующие изменения.

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