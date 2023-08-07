В Украине снова выросли цены на топливо: сколько стоят бензин и ДТ на заправках

В Украине снова выросли цены на топливо. В среднем бензин и дизельное топливо подорожали более чем на 50 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В среднем цены 4-7 августа выросли на: А-95 – на 41 копейку и составила 50,39 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 45 копеек – до 52,39 грн/л, а дизельное топливо – на 43 копейки до 49,69 грн/л.

Также цены выросли в крупных сетях автозаправок:

ОККО и WOG все виды горючего подорожали на 1 грн/л: бензины марки А-95 – до 52,99 грн/л, А-95-премиум – до 54,99 грн/л, ДТ – до 52,99 грн/л .

KLO дизтопливо подорожало на 50 копеек за литр.

UPG — бензин подорожал до 50,40 грн/л, дизтопливо прибавило 0,50 грн/л, до 49,50 грн/л.

"БРСМ-Нафта", AMIC, Chipo, VostokGaz повысили цены на 40 копеек – 3 грн.

Напомним, эксперт Сергей Куюн прогнозирует рост цен на горючее. Он считает, что бензин может стоить 55 грн. за литр, а дизтопливо, вероятно, подорожает до 53-54 грн.

Читайте также: