Курс валют на 7 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 7 августа установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не изменялся с 21 июля 2022 года.

Об этом сообщает НБУ.

Евро за выходные вырос на 1 копейку и стоит 40 грн.

Официальный курс польского злотого повысился на 3 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,99 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 36,8 грн. Покупают за 37,7 грн.

За евро в обменниках предлагается 41 грн. Продают по 41,7 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,75 – 37,75 грн

"Укрэксимбанк" – 36,95 – 37,75 грн

"Райффайзен Банк" – 36,75 – 37,43 грн

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,99 – 9,28 грн

"Сбербанк" — 9,45 — 9,30 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, ранее эксперты дали подробный прогноз, что будет с экономикой Украины в 2023-2024 годах.

Читайте также: