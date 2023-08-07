Курс валют на 7 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс евро незначительно вырос.
Национальный банк Украины на 7 августа установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не изменялся с 21 июля 2022 года.
Об этом сообщает НБУ.
Евро за выходные вырос на 1 копейку и стоит 40 грн.
Официальный курс польского злотого повысился на 3 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,99 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 36,8 грн. Покупают за 37,7 грн.
- За евро в обменниках предлагается 41 грн. Продают по 41,7 грн.
Курс доллара в банках:
"ПриватБанк" – 36,75 – 37,35 грн
"Ощадбанк" – 36,75 – 37,75 грн
"Укрэксимбанк" – 36,95 – 37,75 грн
"Райффайзен Банк" – 36,75 – 37,43 грн
ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
"Сбербанк" — 40,75 — 41,75 грн
"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн
ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
"ПриватБанк" – 8,99 – 9,28 грн
"Сбербанк" — 9,45 — 9,30 грн
"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн
Напомним, ранее эксперты дали подробный прогноз, что будет с экономикой Украины в 2023-2024 годах.
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