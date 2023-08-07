Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 8 августа?

День кардинальных – как профессиональных, так и жизненных – перемен, которые, тем не менее, нельзя пускать на самотек: их необходимо тщательно и скрупулезно подготовить. Важно продумать не только первостепенные действия, которые необходимо совершить в это время, но и вероятные последствия, которые проявятся со временем: уже сейчас их можно и предвидеть, и оценить. Любые намерения в это время стремительно – буквально на глазах – материализуются, поэтому нужно взвешивать каждое свое пожелание с той точки зрения, хотим мы такого развития событий или нет.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые – в силу неуживчивости своего характера – часто ссорятся с людьми, которые имеют для них большое значение, из-за чего они переживают, но вот исправить ситуацию могут далеко не всегда. Сегодня звезды дадут им такую возможность: обстоятельства – как будто бы сами собой, без усилий с их стороны – сложатся благоприятным для примирения с близким человеком образом. Главное, воспользоваться шансом и сделать это, поскольку промедление будет загонять конфликт все глубже, а выйти из него будет все сложнее.

Читайте также: