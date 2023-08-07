Програма "єОселя": хто та як може отримати пільгову іпотеку

Уже десятий місяць в Україні працює програма "єОселя". Спершу попит на іпотеку у смартфоні був, за словами експертів, "шаленим". Майже половину з усіх заявок, а це 24 тисячі, зареєстровано за перші 3 місяці. Утім, через брак фінансування процес загальмувався. Від початку серпня доступну іпотеку, але вже під 7%, поширили майже на всіх українців.

Кому і як можна отримати пільговий кредит, які підводні камені чекають на заявників, та чи вистачить грошей на всіх цього разу - йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Хто може отримати пільговий кредит?

Від 1-го серпня паралельно з три-відсотковою програмою діятиме й іпотека під 7%. Принцип такий самий, але людей, які можуть претендувати на пільговий кредит - тепер більше.



До військових, учителів, лікарів та науковців, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та тих українців, хто не забезпечений житлом достатньої площі. Умови для нових категорій змінили. Зокрема, ставку по кредиту, яка становить 7 відсотків. Придбати приватний будинок не можна, лише квартиру. Обмеження є й щодо віку будівель.

Уже десять місяців в Україні працює програма "єОселя"

"Там є чіткий критерій – або первинний ринок, або будинок, якому немає три роки права власності. За останній місяць ми вже видали близько 5-ти угод по "єОселі". Зараз ринок покупця – покупців менше, пропозицій більше", - розповідає ріелторка Анна Савка-Волшовець.

Як подати заявку на участь у програмі?

Подати заявку на участь у програмі пільгового кредитування можна, як і раніше – через додаток "Дія". Кілька кроків і ваша заявка вже прямує в один чи одразу в шість банків-партнерів програми. Вимоги до позичальника традиційні – не мати у власності нерухомості більш як 52 квадрати.

Також кредит не дадуть, якщо на момент виплати вік сягне сімдесяти років. Заборону наклали й на участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.

Заступниця міністра економіки Україна Надія Бігун каже, що банк дивиться на заявника та спроможність внести заставу, потім покривати відсотки по кредиту, хоч і маленькі.

Уже десять місяців в Україні працює програма "єОселя"





"На старті варто заплатити п’яту частину вартості квартири. Решту суми можна виплачувати до 20-ти років. Ціна одного квадратного метра не має перевищувати встановлену Мінрегіоном суму, що множиться на коефіцієнт, який залежить від міста.



"Але ми не завжди знаходимо об’єкт, який співпадає з тим, що людині виділяється. Люди мають право обрати дорожчий об’єкт і доплатити – збільшити перший внесок. Внести не 20%, а 30 і більше", - йдеться у повідомленні.

Підводні камені "єОселі"

Подружжя Виговських документи на іпотеку подали у травні. Олена працює в лікарні і має право на пільговий кредит. Сім’я виховує двох дітей і восени чекає на поповнення.

"Розуміємо, щоб не сидіти один в одного на голові було б доцільно спробувати купити квартиру", - розповідає чоловік заявниці Олександр.

За словами подружжя, вони подали усі необхідні документи у банк та взялися шукати житло.

"Попросили півтора мільйона і думали, що зараз як розгуляємося, а виявилося, що на ці гроші підібрати щось дуже-дуже непросто", - зізнається чоловік заявниці.



Подружжя живе у столичному передмісті, однак квартиру шукає у Києві. Окрім проблеми - знайти житло на цю суму, є й ще одна - мало хто з продавців бажає укладати угоди за програмою "єОселя". Чекати, доки в банку погодять кошти, готові одиниці.

Уже десять місяців в Україні працює програма "єОселя"

"Кажуть, поки ми цих два місяці будемо чекати, хтось прийде і за готівку купить. Ми просто не хочемо втрачати час", - продовжує чоловік.



Небажання продавців пов'язане і з гривневим розрахунком. Усе ж, традиційно, квартири в Україні продають за готівкові долари.

Президент асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта зазначає, що не кожен продавець готовий отримувати гривню, яку зараз для того, щоб перевести в долари треба витратити декілька тижнів. Тому що ліміт на зняття готівки в банках – 100 тисяч гривень в день.



Та й на рівні держави - реалізація три-відсоткової програми загальмувалася ще на початку цього року через нестачу фінансування.

Чи вистачить коштів цього разу?

Утім, запевняють ріелтори, ситуація зміниться вже у червні. Про те, що кошти на пільгову іпотеку вже є, кажуть і в уряді.

До кінця року в планах Мінекономіки закрити 10 тисяч кредитів. Новоспеченим пільговикам держава пропонує інвестувати в новобудови, щоби пожвавити ринок нерухомості. А щоби зменшити ризики, забудовників зобов’яжуть одразу передавати клієнтам майнові права на оселю.



"Заявник, отримуючи ці майнові права, далі може навіть у разі, якщо трапляються якісь непередбачувані обставини, в нього буде більший вплив на забудовника", - наголошує заступниця міністра економіки Україна Надія Бігун.

Уже десять місяців в Україні працює програма "єОселя"

Наразі пільгові кредити від держави доступні в Харківській, Запорізькій та Херсонській областях, де немає активних бойових дій.

"Найбільше нас радує, що військові купують в деокупованих містах і це додає віри, що все буде добре", - каже ріелторка Анна Савка Волкошовець.

Іпотека для кожного: кому і як можна отримати пільговий кредит

Нагадаємо, іпотечне кредитування від держави запрацювало ще від жовтня минулого року, але отримати іпотеку могла обмежена кількість категорій осіб: військові, силовики, вчителі, медичні працівники та науковці. Відтепер іпотеку від держави зможуть взяти ще декілька категорій громадян.

Згодом уряд вніс відповідні зміни і тепер участь у програмі єОселя зможуть взяти всі українці, які не мають власного житла. Уряд вніс відповідні зміни.

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