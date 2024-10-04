Может ли депрессия "затуманить мозг"

Депрессия – это состояние, которое может повлиять на когнитивные функции человека и полностью изменить его жизнь.

По данным издания Healthline, клиническая депрессия часто сопровождается симптомами, проявляющимися в трудностях с решением проблем, запоминанием информации и концентрацией на задачах. Многие люди описывают эти ощущения как "затуманенный мозг".

Что такое "затуманенный мозг"

Термин "затуманенный мозг" не является официальным медицинским диагнозом, но может использоваться для описания ряда симптомов, возникающих во время депрессии:

Четкость мышления: проблемы с ясным мышлением или быстротой реакции.

проблемы с ясным мышлением или быстротой реакции. Память и обучение: трудности с запоминанием или упоминанием информации.

трудности с запоминанием или упоминанием информации. Исполнительные функции: усложненное решение проблем и принятие решений.

Эти когнитивные трудности часто встречаются у людей с клинической депрессией, особенно при неизлечимом состоянии.

Симптомы "затуманенного мозга"

Когнитивные симптомы могут проявляться по-разному:

Трудности с сосредоточением: отсутствие возможности завершить мысль, следить за ходом разговора или сосредотачиваться на задаче.

отсутствие возможности завершить мысль, следить за ходом разговора или сосредотачиваться на задаче. Проблемы с памятью: усложнение запоминания того, что вы планировали сделать или частая потеря вещей.

усложнение запоминания того, что вы планировали сделать или частая потеря вещей. Исполнительная деятельность: сомнения в принятии решений и сложности с многозадачностью.

сомнения в принятии решений и сложности с многозадачностью. Запоздавшая реакция: ощущение, что вы выполняете задачу медленнее, чем раньше.

Другие возможные симптомы могут включать трудности с вербальным общением, ощущение рассеянности и неспособность следовать инструкциям.

Лечение "затуманенного мозга"

Основные методы лечения включают:

Психотерапия : это может быть когнитивно-поведенческая терапия, диалектическая поведенческая терапия или межличностная психотерапия.

: это может быть когнитивно-поведенческая терапия, диалектическая поведенческая терапия или межличностная психотерапия. Изменение образа жизни: регулярная физическая активность, медитация, ограничение потребления кофеина, алкоголя и сахара, а также сбалансированная диета.

Когнитивная дисфункция или "затуманеность мозга" могут сохраняться даже после лечения депрессии. В таких случаях важно обратиться к медицинскому работнику для изучения других диагнозов и вариантов лечения.

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