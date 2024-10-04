Курс валют на выходные, 5-6 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Все три основные валюты не изменят своих позиций.

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные, 5-6 октября. Так, стоимость доллара, евро и злотого не изменится по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,22 грн

Курс евро

1 евро – 45,52 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 10,57 грн

К слову, в НБУ сообщили, что продолжат политику управляемой гибкости, но возвращаться к плавающему курсу пока рано. В то же время, НБУ будет избегать резких изменений курса гривны к доллару.

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