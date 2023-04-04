Прорив дамби у Краматорську: Кириленко розповів про наслідки

На місці події працюють рятувальники ДСНС та комунальні служби.

У Краматорську у вівторок, 4 квітня, трапилось неконтрольоване скидання води, через яке затопило майже 260 будинків.

Про заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, внаслідок чого відбувається неконтрольоване скидання води. Кириленко додав, що вода продовжує прибувати.

"Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську. Це оперативна інформація по надзвичайній події, яка сталася у селищі Краматорської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Кириленко додав, що на місці події працюють рятувальники ДСНС та комунальні служби.

"Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла. Про перебіг подій повідомлятиму додатково", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що 25 березня російські військові завдали ракетного удару по центру Краматорська та промисловій зоні міста. Тоді, на щастя, ніхто не постраждав.

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