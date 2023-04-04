Кириленко рассказал о последствиях прорыва дамбы в Краматорске

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС и коммунальные службы.

В Краматорске во вторник, 4 апреля, произошел неконтролируемый сброс воды, из-за которого затопило почти 260 домов.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды. Кириленко добавил, что вода продолжает прибывать.

"Около 260 домов на 30 улицах подтоплены в Краматорске. Это оперативная информация по чрезвычайному происшествию, произошедшему в поселке Краматорской территориальной громады", — говорится в сообщении.

Кириленко добавил, что на месте происшествия работают спасатели ГСЧС и коммунальные службы.

"Создаем бетонное заграждение и расчищаем русло тамошней реки для минимизации последствий разлива, расселяем людей из пострадавших домов к временному жилью. О ходе событий буду сообщать дополнительно", — добавил Кириленко.

Напомним, что 25 марта российские военные нанесли ракетный удар по центру Краматорска и промышленной зоне города. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

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