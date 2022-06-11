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Протягом доби до України повернулись 34 тис. громадян

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Протягом доби до України повернулись 34 тис. громадян

Фото: Державна прикордонна служба України

За добу 10 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.

До України за минулу добу прибули 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – українці. Вже майже місяць кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон. 

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

З України минулої доби вибули понад 38 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Також повідомляється, що на кордоні оформлено 170 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Прикордонники нагадають, якщо громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено. 

Нагадаємо, з України вже виїхали майже 4,8 мільйона біженців.

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