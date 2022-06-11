Протягом доби до України повернулись 34 тис. громадян

За добу 10 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів.
До України за минулу добу прибули 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – українці. Вже майже місяць кількість громадян, які повертаються до України, більша від чисельності тих, які виїжджають за кордон.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
З України минулої доби вибули понад 38 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Також повідомляється, що на кордоні оформлено 170 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Прикордонники нагадають, якщо громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.
Нагадаємо, з України вже виїхали майже 4,8 мільйона біженців.
Читайте також:
- "Повинні бути готовими": у КМВА розповіли про ймовірність нового нападу на Київ
- На Львівщині затримали експоліцейського, який за 3 тис. доларів переправляв чоловіків за кордон: фото
- В РНБО спростували фейки про правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних