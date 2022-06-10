Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй та прогнози букмекерів

У суботу, 11 червня, збірна України зіграє другий поєдинок новому розіграші Ліги націй УЄФА. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Вірменії.

Команда Олександра Петракова, на жаль, не змогла вийти на ЧС-2022, програвши в фіналі плейоф кваліфікації Уельсу.

Забувши про прикру поразку, "синьо-жовті" виправилися у стартовому поєдинку Ліги націй-2022/23. На виїзді збірна України в рамках 2-го туру мінімально здолала Ірландію з рахунком 1:0. Що стосується Вірменії, то вона в першому турі вдома перемогла всю ту ж Ірландію (1:0), а потім поступилася на виїзді Шотландії (0:2).

Утім, часу на святкування в українців немає, адже вже в суботу, 11 червня, національній команді доведеться зіграти матч 3-го туру Ліги націй проти Вірменії. За регламентом збірна України буде господарем, проте через повномасштабне вторгнення РФ зустріч відбудеться в польському місті Лодзь.

Стартовий свисток головного арбітр гри Україна - Вірменія пролунає о 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що гостьовий для української збірної матч 1-го туру проти шотландців запланований на 21 вересня через завантажений графік "синьо-жовтих" у червні.

Де дивитися матч Україна - Вірменія

У прямому ефірі гру транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Індиго TV" (тимчасовий транслятор контенту каналу "Україна"). Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Україна - Вірменія

У майбутній зустрічі букмекери віддають перевагу господарям.

Зокрема, на команду Олександра Петракова приймаються ставки з коефіцієнтом 1.27, на нічийний результат – 6.00, а на успіх Вірменії – 12.50.

Матч очікується досить результативним. Стандартний тотал більший (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.7, а відповідний тотал менше - 2.00. Голів найбільше чекають від лідерів української атаки Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука – 2.1.

Додамо, що після гостьового матчу з Вірменією на "синьо-жовтих" чекає домашня зустріч Ліги націй з Ірландією (14 червня), яка через війну з російськими окупантами також відбудеться в Польщі.