РФ хотіла спричинити голод в Україні у три етапи - The Guardian

РФ після повномасштабного вторгнення намагалася спричинити голод в Україні у три етапи.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Голод як зброя

Зазначається, що прокурори та правозахисники хочуть задокументувати випадки, коли російські окупанти використовували голод як зброю війни, щоб надати докази МКС.

Зокрема, з цією метою наступного року юридична компанія Global Rights Compliance працюватиме з українськими прокурорами над створенням досьє. Мета полягає в тому, щоб подати заяву відповідно до статті 15 Римського статуту, яка дозволяє третім сторонам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС.

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Головна мета юристів - добитися звинувачення для президента РФ Володимира Путіна, як це сталося в березні, коли МКС видав ордер на арешт президента РФ за злочин незаконної депортації українських дітей в Росію з окупованих територій.

Юрист кажуть, аналогічно можна стверджувати і про злочини, пов'язані з голодом.

Голод у три етапи

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Хан розповів, що агресор почав використовувати голод проти українців одразу після початку повномасштабної війни, коли українські міста були взяті в облогу, а постачання продовольства припинилося.

Про це свідчить загибель 20 цивільних громадян у Чернігові вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету, де українці стояли в черзі за хлібом.

Крім того, слідчі документують злочини РФ при облозі Маріуполя.

"Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори для гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, що дуже ускладнило або унеможливило виїзд мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Друга фаза – знищення об'єктів, необхідних для виживання цивільного населення. Окупанти намагалися знищити запаси продовольства і води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій.

"Якщо ви знищуєте об'єкти, необхідні цивільному населенню, такі як енергетична інфраструктура в розпал зими, то ваші дії є спланованими", - наголосив юрист

Третій етап - спроби РФ запобігти або обмежити експорт українських продуктів харчування.

"Потім ми бачили, як Росія атакувала зернові об'єкти на Дунаї і грала м'язами на Чорному морі", - сказав Хан.

Як повідомили українські чиновники, наприкінці липня і на початку серпня було знищено 270 тисяч тонн продовольства.

"Путін може нести відповідальність за вчинення цих злочинів безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших, а також за нездатність здійснювати належний контроль над російськими військовими або іншими особами, яких звинувачують у конкретних злочинних діях", - стверджує юрист.

Натомість російські окупанти в Україні можуть зіткнутися з нестачею продовольства, оскільки компанії, пов’язані з нещодавно загиблим ватажком групи "Вагнера" Євгеном Пригожиним, все ще мають значний контроль над виробництвом пайків та іншого продовольства.

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