Самміт у Великій Британії: королева Єлизавета зустрілася з лідерами "Великої сімки"

Офіційні зустрічі співпали зі святковими урочистостями.
У Великій Британії відбувся саміт G7. Лідери цих країн обговорили питання безпеки, інфраструктурні проекти, реформу Всесвітньої організації охорони здоров’я та боротьбу з пандемією.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зустріч лідерів "Великої сімки" співпала із офіційним святкуванням офіційного дня народження королеви.
День народження королеви за традицією святкують двічі. У родинному колі – 21 квітня – власне в день народження її величності та офіційно - в другу суботу червня. Друге святкування – урочисте з військовими маршами, салютом та авіашоу.
Цього року Єлизаветі другій виповнилося 95. І це перший її день народження за останні 73 роки, який вона відзначає без свого чоловіка принца Філіпа. Він помер два місяці тому – тож у квітні Єлизавета була в жалобі. А от офіційний день народження її величності збігся в часі із самітом "Великої сімки".
Єлизавета друга в супроводі родини відвідала Едем – ботанічний сад, де відбувалися зустрічі лідерів "Великої сімки". Це місце обрали не випадково – адже серед питань порядку денного саміту – протидія кліматичним змінам та їх наслідкам. В Едемі Єлизавету привітали святковим тортом. Різати частування королева вирішила, дотримуючись монарших традицій – церемоніальною шаблею.
Питання безпеки та взаємодії з Росією і майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним – те, про що говорили лідери "Великої сімки".
За підсумками саміту, лідери великої сімки також підписали декларацію про запобігання новим пандеміям, у планах, зокремА, реформувати Всесвітню організацію охорони здоров’я. А королева з нагоди свого дня народження посвятила в лицарі розробників вакцини Астразенека.
Нагадаємо, що американський президент Джо Байден після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним планує провести окрему пресконференцію.