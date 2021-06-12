Самміт у Великій Британії: королева Єлизавета зустрілася з лідерами "Великої сімки"

Офіційні зустрічі співпали зі святковими урочистостями.

У Великій Британії відбувся саміт G7. Лідери цих країн обговорили питання безпеки, інфраструктурні проекти, реформу Всесвітньої організації охорони здоров’я та боротьбу з пандемією.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зустріч лідерів "Великої сімки" співпала із офіційним святкуванням офіційного дня народження королеви.

День народження королеви за традицією святкують двічі. У родинному колі – 21 квітня – власне в день народження її величності та офіційно - в другу суботу червня. Друге святкування – урочисте з військовими маршами, салютом та авіашоу.



Цього року Єлизаветі другій виповнилося 95. І це перший її день народження за останні 73 роки, який вона відзначає без свого чоловіка принца Філіпа. Він помер два місяці тому – тож у квітні Єлизавета була в жалобі. А от офіційний день народження її величності збігся в часі із самітом "Великої сімки".



Єлизавета друга в супроводі родини відвідала Едем – ботанічний сад, де відбувалися зустрічі лідерів "Великої сімки". Це місце обрали не випадково – адже серед питань порядку денного саміту – протидія кліматичним змінам та їх наслідкам. В Едемі Єлизавету привітали святковим тортом. Різати частування королева вирішила, дотримуючись монарших традицій – церемоніальною шаблею.

Питання безпеки та взаємодії з Росією і майбутня зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним – те, про що говорили лідери "Великої сімки".

За підсумками саміту, лідери великої сімки також підписали декларацію про запобігання новим пандеміям, у планах, зокремА, реформувати Всесвітню організацію охорони здоров’я. А королева з нагоди свого дня народження посвятила в лицарі розробників вакцини Астразенека.

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Нагадаємо, що американський президент Джо Байден після зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним планує провести окрему пресконференцію.

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