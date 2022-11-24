Синод ухвалив рішення про поновлення мироваріння в УПЦ

23 листопада 2022 року на засіданні Священного Синоду УПЦ прийняли рішення про поновлення мироваріння в Українській Православній Церкві.

Понад 270 днів триває повномасштабна війна Російської Федерації проти України. Від першого дня вторгнення російських військ Українська Православна Церква засудила цю війну та послідовно виступає за збереження суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

Напередодні відбулось чергове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, яке очолив Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Про підсумки засідання Священного Синоду УПЦ повідомляє news.church.ua.

"У зв’язку з тим, що 5 червня 2022 року Святіший Патріарх Сербський Порфирій надав Томос про автокефалію Македонській Православній Церкві, Священний Синод Української Православної Церкви вирішив внести до Диптиху Предстоятелів Помісних Православних Церков ім’я Предстоятеля Македонської Православної Церкви. Віднині ім’я Блаженнішого Архієпископа Охридського і Македонського Стефана буде поминатись Предстоятелем нашої Церкви за кожним богослужінням", - йдеться в повідомленні.

Наступним предметом розгляду Синоду стало питання про відновлення мироваріння в Українській Православній Церкві.

"Історично мироваріння в Київській Митрополії розпочалося від середини XV століття. У подальшому Святе миро виготовлялося в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Через революційні події 1917 року ця практика в Україні припинилася. Собор Української Православної Церкви, який відбувся 27 травня 2022 року в м. Києві, мав міркування про відновлення мироваріння. Зважаючи на це, Священний Синод ухвалив рішення відновити мироваріння в Українській Православній Церкві, для чого створено відповідну комісію на чолі з вікарієм Одеської єпархії архієпископом Арцизьким Віктором", - зазначили в повідомленні.

Миро — в християнстві спеціально приготована і освячена ароматична олія, що використовується в таїнстві миропомазання для помазання тіла людини. У православ'ї використовується також і при освяченні новозбудованого храму, для помазання антимінса, престолу і стін, хрещення людини (миропомазання).

Нагадаємо, 27 травня у Києві відбувся Собор Української Православної Церкви, на якому священнослужителі ухвалили кілька революційних рішень, повідомив священик УПЦ Володимир Ткачук.

"Оголошення самостійності і повне та остаточне від'єднання від Російської православної церкви. Важливі зміни у статуті УПЦ. Відновлення мироваріння у Києві. Місія УПЦ у діаспорі. Оголошення про діалог з помісними церквами та ПЦУ. Осуд Патріарха Кирила та заклики про мир в Україні. Ось такі революційні рішення", — перерахував він.

УПЦ опублікувала ухвалу Собору. У ній сказано, що на Соборі розглянули питання церковного життя, що виникли внаслідок російської військової агресії.

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