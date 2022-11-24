Синод принял решение о возобновлении мироварении в УПЦ

23 ноября 2022 года на заседании Священного Синода УПЦ приняли решение о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви.

Более 270 дней идет полномасштабная война Российской Федерации против Украины. С первого дня вторжения российских войск Украинская Православная Церковь осудила эту войну и выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Накануне прошло очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Об итогах заседания Священного Синода УПЦ сообщает news.church.ua.

"В связи с тем, что 5 июня 2022 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий предоставил Томос об автокефалии Македонской Православной Церкви, Священный Синод Украинской Православной Церкви решил внести в Диптих Предстоятелей Поместных Православных Церквей имя Предстоятеля. Блаженнейший Архиепископ Охридский и Македонский Стефан будет поминаться Предстоятелем нашей Церкви за каждым богослужением", — говорится в сообщении.

Следующим предметом рассмотрения Синода стал вопрос о возобновлении мироварения в Украинской Православной Церкви.

"Исторически мироварение в Киевской Митрополии началось с середины XV века. В дальнейшем Святое миро производилось в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика в Украине прекратилась. Собор Украинской Православной Церкви, который состоялся 27 мая в Киеве, имел рассуждения о возобновлении мироварения Учитывая это, Священный Синод принял решение возобновить мироварения в Украинской Православной Церкви, для чего создана соответствующая комиссия во главе с викарием Одесской епархии архиепископом Арцизским Виктором", — отметили в сообщении.

Миро — в христианстве специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания для помазания тела человека. В православии используется также и при освящении нового храма, для помазания антиминса, престола и стен, крещения человека (миропомазания).

Напомним, 27 мая в Киеве прошел Собор Украинской Православной Церкви, на котором священнослужители приняли несколько революционных решений, сообщил священник УПЦ Владимир Ткачук.

"Объявление самостоятельности и полное и окончательное отсоединение от Русской православной церкви. Важные изменения в уставе УПЦ. Возобновление мироварения в Киеве. Миссия УПЦ в диаспоре. Объявление о диалоге с поместными церквями и ВТО. Вот такие революционные решения", — перечислил он.

УПЦ опубликовала решение Собора. В нем сказано, что на Соборе были рассмотрены вопросы церковной жизни, возникшие в результате российской военной агрессии.

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