Starlink в Україні зробили доступним для всіх - Федоров

Starlink в Україні зробили доступним для всіх - Федоров

В Україні всім дозволили використовувати Інтернет від Starlink на час воєнного стану.

Супутниковий Інтернет від системи Starlink буде доступний для всіх в Україні на час воєнного стану.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Стрімко рухаємося у технологічне майбутнє, поки наш північно-східний сусід рухається у Середньовіччя", - зазначив він.

Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.

На період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів, раніше використовувати Starlink дозволялося лише військовим.

Нагадаємо, Ілон Маск підтримав Україну в боротьбі з агресором і, щоб забезпечити безперебійне підключення до інтернет-мережі, надав доступ до супутникового інтернету Starlink. Як приєднатися до супутникової мережі Ілона Маска в Україні.

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