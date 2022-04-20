Starlink в Украине сделали доступным для всех — Федоров

Starlink в Украине сделали доступным для всех — Федоров

В Украине всем разрешили использовать Интернет от Starlink на время военного положения.

Спутниковый Интернет от системы Starlink будет доступен для всех в Украине во время военного положения.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Стремительно движемся в технологическое будущее, пока наш северо-восточный сосед движется в Средневековье", — отметил он.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

На период действия режима военного состояния использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всеми категориями пользователей, ранее использовать Starlink разрешалось только военным.

Напомним, Илон Маск поддержал Украину в борьбе с агрессором и, чтобы обеспечить бесперебойное подключение к интернет-сети, предоставил доступ к спутниковому интернету Starlink. Как присоединиться к спутниковой сети Илона Маска в Украине.

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