У "Дії" стала доступна нова функція "Шлюб онлайн"

В Україні запроваджено нову послугу онлайн-одруження через додаток "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, тепер українці можуть пройти повний процес одруження – від подачі заявки до отримання свідоцтва – без необхідності відвідувати РАЦС особисто.

Завдяки новій функції закохані зможуть одружитися через відеозв'язок, вибрати формат церемонії та навіть вирішити, чи хочуть змінювати прізвище, просто в додатку. Весь процес займе приблизно 30 хвилин. Свідоцтво про шлюб з'явиться в "Дії", а його паперову версію надішлють поштою.

Він зазначив, що ця можливість особливо корисна для військових і пар, які перебувають далеко одне від одного, і тепер вони можуть організувати свій шлюб незалежно від відстані між містами або країнами.

Крім того, Федоров зазначив, що ця функція є частиною ширшої цифровізації державних послуг в Україні, яка продовжиться і в інших сферах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для того щоб одружитися онлайн, необхідно подати заяву через застосунок "Дія", пройти церемонію через відеозв'язок з працівником ДРАЦСу і підписати актовий запис про шлюб електронним підписом.

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