В "Дії" стала доступна новая функция "Брак онлайн"

В Украине введена новая услуга онлайн-женитьбы через приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, теперь украинцы могут пройти полный процесс бракосочетания — от подачи заявки до получения свидетельства — без необходимости посещать ЗАГС лично.

Благодаря новой функции, влюбленные смогут жениться через видеосвязь, выбрать формат церемонии и даже решить, хотят ли менять фамилию прямо в приложении. Весь процесс займет около 30 минут. Свидетельство о браке появится в "Дії", а его бумажную версию отправят по почте.

Он отметил, что эта возможность особенно полезна для военных и пар, которые находятся вдали друг от друга, и теперь они могут организовать свой брак, не зависимо от расстояния между городами или странами.

Кроме того, Федоров отметил, что эта функция является частью более широкой цифровизации государственных услуг в Украине, которая продолжится и в других областях.

Напомним, ранее сообщалось, что для того чтобы жениться онлайн, необходимо подать заявление через приложение "Дія", пройти церемонию через видеосвязь с работником ДРАЦСа и подписать актовую запись о браке электронной подписью.

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