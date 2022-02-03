У Карпатах є загроза сходження лавин

У Карпатах є загроза сходження лавин

Йдеться про високогір'я Закарпаття.

В Карпатах оголошено штормове попередження: є загроза сходження лавин.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що у четвер, 3 лютого, на високогір’ї Закарпаття утримається значна сніголавинна небезпека. Йдеться про третій рівень небезпечності.

Слід зауважити, що сьогодні на сході та південному сході йтиме помірний мокрий сніг та дощ. У західних та північних областях - невеликий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер - північно-західних напрямків, 7-12 м/с. Втім, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомлялося, до України повернуться морози: температура зменшиться 4-5 лютого. Втім, морози довго не утримаються.

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