У Карпатах є загроза сходження лавин

Йдеться про високогір'я Закарпаття.
В Карпатах оголошено штормове попередження: є загроза сходження лавин.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Зазначається, що у четвер, 3 лютого, на високогір’ї Закарпаття утримається значна сніголавинна небезпека. Йдеться про третій рівень небезпечності.
Слід зауважити, що сьогодні на сході та південному сході йтиме помірний мокрий сніг та дощ. У західних та північних областях - невеликий сніг. На решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер - північно-західних напрямків, 7-12 м/с. Втім, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Як повідомлялося, до України повернуться морози: температура зменшиться 4-5 лютого. Втім, морози довго не утримаються.
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