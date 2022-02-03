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В Карпатах есть угроза схождения лавин

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В Карпатах есть угроза схождения лавин

УНИАН

Речь идет о высокогорьях Закарпатья.

В Карпатах объявлено штормовое предупреждение: есть угроза схождения лавин.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в четверг, 3 февраля, на высокогорье Закарпатья сохранится снеголавинная опасность. Речь идет о третьем уровне опасности.

Следует отметить, что сегодня на востоке и юго-востоке будет идти умеренный мокрый снег и дождь. В западных и северных областях – небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер – северо-западных направлений, 7-12 м/с. Впрочем, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщалось, в Украину вернутся морозы : температура уменьшится 4-5 февраля. Впрочем, морозы долго не удержатся.

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