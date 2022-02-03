Тина Кароль пошла на работу к Михаилу Поплавскому

Артистка стала заведующей кафедрой в КНУКиМ.

Украинская певица Тина Кароль не перестает удивлять своих поклонников.

На этот раз очень повезло фанам артистки, которые учатся в Киевском национальном университете культуры и искусств. Как сообщил ректор КНУКиМ Михаил Поплавский, теперь Тина Григорьевна в университете будет заведующей кафедрой эстрадного пения.

Соответствующая информация появилась в сторис на официальной странице учебного заведения в Instagram. Позже Поплавский поделился и у себя в Instagram радостной новостью.

instagram.com/poplavskiy_michail

В коротком видео видно, как Кароль вместе с ректором Поплавским ходят по коридорам университета и, вероятно, обсуждают дальнейшее сотрудничество.

instagram.com/poplavskiy_michail

instagram.com/poplavskiy_michail

Михаил Михайлович презентовал новоиспеченной коллеге красивый букет цветов, ну а Тина, судя по улыбке, очень радовалась новой должности. Для важной встречи Кароль надела роскошное пальто темно-синего цвета, а волосы собрала в пучок. Исполнительница выглядела органично и сдержанно, как и положено настоящей заведующей кафедрой.

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