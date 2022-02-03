Тіна Кароль пішла на роботу до Михайла Поплавського

Артистка стала завідувачкою кафедри у КНУКіМ.

Українська співачка Тіна Кароль не припиняє дивувати своїх прихильників.

Цього разу дуже поталанило фанам артистки, які навчаються у Київському національному університеті культури і мистецтв. Як повідомив ректор КНУКіМ Михайло Поплавський, відтепер Тіна Григорівна в університеті буде завідувачкою кафедри естрадного співу.

Відповідна інформація з'явилася у сторіз на офіційній сторінці навчального закладу в Instagram. Пізніше Поплавський поділився і у себе в Instagram радісною новиною.

instagram.com/poplavskiy_michail

У короткому відео видно, як Кароль разом з ректором Поплавським ходять коридорами університету і, певно, обговорюють подальшу співпрацю.

instagram.com/poplavskiy_michail

instagram.com/poplavskiy_michail

Михайло Михайлович презентував новоспеченій коліжанці гарний букет квітів, ну а Тіна, судячи з усмішки, дуже раділа новій посаді. Для важливої зустрічі Кароль одягла розкішне пальто темно-синього кольору, а волосся зібрала у пучок. Виконавиця мала органічний і стриманий вигляд, як і належить справжній завідувачці кафедри.

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