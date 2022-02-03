Амадор Лопес офіційно став громадянином України

Артист отримав український паспорт.

Відомий українсько-венесуельський танцівник, лідер гурту Rumbero's Амадор Лопес протягом багатьох років намагався отримати українське громадянство.

Артист вже більше 20 років живе та займається творчістю у нашій країні. Співак неодноразово зазначав, що давно готує національні страви, вивчає українську мову, та й, загалом, вважає себе українцем, але тепер це й завірено документально.

Амадор Лопес нарешті отримав українське громадянство, про що розповів на своїй сторінці в Instagram. Ця яскрава подія співпала із днем народження артиста.

Амадор лоес отримав український паспорт / instagram.com/amadorlopez_rumberos

"Ви не уявляєте, як довго я на це чекав та працював над цим. Та що я, мені допомагала така велика кількість людей, яким я невимовно вдячний! Нарешті здійснилася моя мрія! Я дуже щасливий, що ця подія припала як раз до мого дня народження, це найкращий подарунок, який могла зробити мені моя країна!" - поділився емоціями співак та хореограф.

У фотоблогу Амадор виклав світлину разом із новими документами та написав, що це стало найбільш очікуваним подарунком, який запам'ятається йому на все життя.

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