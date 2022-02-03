В одеському музеї з'явилися кепки та фляга  Жванецького

Музей поповнився речами сатирика.

Особисті речі Михайла Жванецького передала Одеському літературному музею його дружина – Наталя. Серед речей, зокрема, дві кепки, дорожній будильник, фляга, ручка та рукописи.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 3 лютого.

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Сатирик помер ще у 2020 році у Москві, де жив постійно. Однак до рідної Одеси навідувався щороку. Щодо російсько-української війни Жванецький не мав виразної громадянської позиції. Вторгнення Росії він не підтримав, в окупований Крим їздив через Україну.

За рік до смерті письменник отримав від Путіна орден. Щоправда, на церемонії нагородження присутній не був.

В Одесі ж пам'ять про письменника вирішили зберегти. Наразі ремонтують стару оселю Жванецького і вже в березні обіцяють відкрити там музей-квартиру. А от коли його особисті речі можна буде побачити в літературному музеї - організатори виставки поки дати не кажуть.

Одеському музею передали особисті речі сатирика Жванецького

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