Український тенісист відсторонений від виступів на чотири роки через допінг

Термін покарання розпочався від кінця листопада 2021 року.

Український тенісист Тимур Мухтарулін отримав тривале відсторонення.

Так, за інформацією BTU, 19-річного спортсмена дискваліфікували на чотири роки через використання допінгу.

Уся річ в тому, що в листопаді 2021 року в крові 19-річного Мухтаруліна знайшли амфетамін. Повідомляється, що тенісист не мав чинного терапевтичного дозволу на вживання амфетаміну, який належить до стимуляторів.

"Тимур Мухтарулін був звинувачений у порушенні антидопінгових правил відповідно до статей 2.1 та/або 2.2 Антидопінгової програми (наявність забороненої речовини у пробі гравця) 18 грудня 2021 року. Мухтарулін не відповів на звинувачення, і таким чином вважається, що він визнав порушення антидопінгових правил", - йдеться в заяві.

Зазначається, що покарання набуло чинності від 22 листопада 2021 року і завершиться 21 листопада 2025 року.

Додамо, що Мухтарулін ніколи не мав залікових балів у рейтингу ATP. 19-річний українець перебуває у четвертій тисячі рейтингу ITF. На професійному рівні українець зіграв 11 матчів та здобув лише одну перемогу.