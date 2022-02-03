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Український тенісист відсторонений від виступів на чотири роки через допінг

Український тенісист відсторонений від виступів на чотири роки через допінг

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Український тенісист відсторонений від виступів на чотири роки через допінг

btu.org.ua

Термін покарання розпочався від кінця листопада 2021 року.

Український тенісист Тимур Мухтарулін отримав тривале відсторонення.

Так, за інформацією BTU, 19-річного спортсмена дискваліфікували на чотири роки через використання допінгу.

Уся річ в тому, що в листопаді 2021 року в крові 19-річного Мухтаруліна знайшли амфетамін. Повідомляється, що тенісист не мав чинного терапевтичного дозволу на вживання амфетаміну, який належить до стимуляторів.

"Тимур Мухтарулін був звинувачений у порушенні антидопінгових правил відповідно до статей 2.1 та/або 2.2 Антидопінгової програми (наявність забороненої речовини у пробі гравця) 18 грудня 2021 року. Мухтарулін не відповів на звинувачення, і таким чином вважається, що він визнав порушення антидопінгових правил", - йдеться в заяві.

Зазначається, що покарання набуло чинності від 22 листопада 2021 року і завершиться 21 листопада 2025 року.

Додамо, що Мухтарулін ніколи не мав залікових балів у рейтингу ATP. 19-річний українець перебуває у четвертій тисячі рейтингу ITF. На професійному рівні українець зіграв 11 матчів та здобув лише одну перемогу.

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