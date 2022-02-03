В одесском музее появились кепки и фляга Жванецкого

Музей пополнился вещами сатирика.

Личные вещи Михаила Жванецкого передала Одесскому литературному музею его жена – Наталья. Среди вещей, в частности две кепки, дорожный будильник, фляга, ручка и рукописи.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 3 февраля.

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Сатирик скончался еще в 2020 году в Москве, где жил постоянно. Однако в родную Одессу наведывался каждый год. Относительно российско-украинской войны у Жванецкого не было выразительной гражданской позиции. Вторжение России он не поддержал, в оккупированный Крым ездил через Украину.

За год до смерти писатель получил от Путина орден. Правда, на церемонии награждения его не было.

В Одессе память о писателе решили сохранить. Сейчас ремонтируют старый дом Жванецкого и уже в марте обещают открыть там музей-квартиру. А вот когда его личные вещи можно будет увидеть в литературном музее – организаторы выставки пока дату не говорят.

Одесскому музею передали личные вещи сатирика Жванецкого

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