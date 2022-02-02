"Навсегда останется в наших сердцах": в Одессе умерла главный врач детской больницы №2

Что стало причиной смерти – неизвестно.
Главный врач Одесской городской детской больницы №2 Татьяна Рыжикова скончалась 1 февраля.
Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесской ОГА.
"Все медицинское сообщество Одесской области и коллектив Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации скорбят о тяжелой и невосполнимой потере светлого человека Татьяны Ивановны", – говорится в сообщении.
Коллеги женщины говорят, что она была добрым и чувственным человеком: "Татьяна Ивановна навсегда останется в наших сердцах хорошим другом, доброжелательной коллегой, надежным советчиком и профессионалом своего дела".
Официально о причине смерти пока не сообщается. Однако местное издание "Думская" пишет, что женщина умерла от осложнения коронавирусной инфекции.
Напомним, во Львове от осложнений коронавируса скончался известный художник.
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