"Навсегда останется в наших сердцах": в Одессе умерла главный врач детской больницы №2

"Навсегда останется в наших сердцах": в Одессе умерла главный врач детской больницы №2

Что стало причиной смерти – неизвестно.

Главный врач Одесской городской детской больницы №2 Татьяна Рыжикова скончалась 1 февраля.

Об этом сообщает департамент здравоохранения Одесской ОГА.

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"Все медицинское сообщество Одесской области и коллектив Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации скорбят о тяжелой и невосполнимой потере светлого человека Татьяны Ивановны", – говорится в сообщении.

Коллеги женщины говорят, что она была добрым и чувственным человеком: "Татьяна Ивановна навсегда останется в наших сердцах хорошим другом, доброжелательной коллегой, надежным советчиком и профессионалом своего дела".

Официально о причине смерти пока не сообщается. Однако местное издание "Думская" пишет, что женщина умерла от осложнения коронавирусной инфекции.

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Напомним, во Львове от осложнений коронавируса скончался известный художник.

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