В Польше трагически погиб украинец из Буковины

Родные мужчины собирают средства на транспортировку тела.

В польском городе Свентохловице трагически погиб заробитчанин из Черновицкой области Валерий Маланчук.

Об этом говорится в сообщении "Книга памяти умерших за границей украинцев".



Отмечается, что трагедия с мужчиной произошла 31 января. Обстоятельства смерти не сообщаются.



Также в сообщении говорится, что родные погибшего украинца собирают средства, чтобы перевезти его тело из Польши на Родину. В среднем это обходится более чем в 1,5 тысячи долларов США.

Все небезразличные могут помочь, прислав средства на карточный банковский номер ПриватБанка: 5168 7554 6193 3661 (Маланчук Оксана Степановна, мать погибшего).

Напомним, что в Польше при неустановленных обстоятельствах скончался 28-летний украинец из Тернополя, работавший поваром.

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