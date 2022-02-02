У Польщі трагічно загинув українець з Буковини

Рідні чоловіка збирають кошти на транспортування тіла.

У польському місті Свентохловіце трагічно загинув заробітчанин з Чернівецької області Валерій Маланчук.

Про це йдеться у повідомленні спільности "Книга пам’яті померлих за кордоном українців".



Зазначається, що трагедія з чоловіком сталася 31 січня. Обставини смерті не повідомляються.



Також у повідомленні йдеться про те, що рідні загиблого українця збирають кошти, аби перевезти його тіло з Польщі на Батьківщину. В середньому це обходиться в понад 1,5 тисяч доларів США.

Усі небайдужі можуть допомогти, надіславши кошти на картковий банківський номер ПриватБанку: 5168 7554 6193 3661 (Маланчук Оксана Степанівна, мати загиблого).

Нагадаємо, що у Польщі за невстановлених обставин помер 28-річний українець з Тернополя, який працював кухарем.

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