Проработал всего 2 месяца: в Лондоне умер 40-летний заробитчанин из Украины

Проработал всего 2 месяца: в Лондоне умер 40-летний заробитчанин из Украины

Сейчас семья умершего и украинская диаспора в Великобритании собирают средства, чтобы доставить его тело на Родину.

В Великобритании в Лондоне скончался 40-летний украинец из Бучача. Виктор Антонов приехал на заработки 2 месяца назад, и у него произошел сердечный приступ, в результате которого он умер.

Об этом сообщают в группе Англия UA в фейсбуке.

"В понедельник 16 января 2022 года перестало биться сердце Виктора, которому было всего 40. Он находился в Лондоне всего два месяца, приехал сюда с надеждой помочь своей семье финансово, которая осталась в Украине в городе Бучач Тернопольской области. Чтобы отправить тело умершего нужно собрать сумму в размере £3700", — сообщила пользователь Ульяна Ваврик.

Родные умершего обратились ко всем небезразличным с просьбой помочь собрать средства, чтобы доставить его тело в Украину.

Напомним, что Польше на улице чуть не умерла 41-летняя украинка, ее реанимировали правоохранители.

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