В аэропорту Праги перестали объявлять рейсы в Украину на русском языке

Решение было принято по требованию украинского посольства.

Пражский аэропорт им. Вацлава Гавела от 1 февраля все объявления на рейсы в Украину не будут дублировать на русском языке, а только на чешском и английском.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По его словам, в последние годы ведомство получало обращение от украинцев с вопросами и предложениями вмешаться.

"Пражский аэропорт в письме в адрес Посольства сообщил, что, начиная с сегодняшнего дня, 1 февраля, все объявления на рейсы в Украину наконец-то будут звучать только на чешском и английском языках. То есть стандартным для чешского аэропорта набором языков, так, как это происходит при посадках на рейсы в подавляющее большинство других стран", — сообщил он.

В свою очередь, в аэропорту дублирование информацию на русском аргументировали просьбами авиакомпаний и удобством для пассажиров, летящих транзитом.

"По нашему мнению, первый аргумент свидетельствует о недооценке авиакомпаниями граждан Украины, которые, убежден, так же, как и граждане других стран, способны понять базовые объявления о начале посадки и т.п. – чешском и английском языках. Второй аргумент вообще звучит странно, потому что российские граждане транзитом через Украину обычно не летают, поскольку авиасообщение между Украиной и страной-агрессором уже давно отсутствует», – сообщил посол Украины в Чехии.

Как сообщалось, Александр Лукашенко призвал белорусов не забывать о государственном языке, но признал: для жителей республики он будет на втором месте после русского. По его словам, следует стремиться к тому, чтобы родной язык знать. Впрочем, во главу угла он поставил язык соседнего государства.

Читайте также: