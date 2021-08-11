Умер последний внук Ивана Франко

Трагическое известие сообщили в Международном фонде Ивана Франко, основателем которого и был внук писателя.

На 90-м году жизни скончался последний внук украинского писателя Ивана Франко — Роланд Франко.

Об этом сообщил Международный фонд Ивана Франко, основателем и председателем правления которого был потомок украинского классика.

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"С грустью сообщаем, что 11 августа, на 90-м году жизни оборвалось земное бытие последнего внука Ивана Франко — Роланда Франко. Коллектив Международного фонда Ивана Франко глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления Международного фонда Ивана Франко. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться", — говорится в сообщении на странице фонда.

Роланд Франко — украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. Кандидат технических наук.

Родился в семье Тараса Франко. Учился в средних школах Львова и Станислава (после 1962 года — Ивано-Франковск), затем — на нефтяном факультете Львовского политехнического института, а после переезда в Киев в 1950 году — на горном факультете Киевского политехнического института.

С 1972 до 1978 гг. возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения. Автор около 50 работ в области автоматического регулирования и приборостроения.

В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

Напомним, на 60-м году жизни в воскресенье, 8 августа, умер известный украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Успешный художник, чье имя известно всему миру, смог "поднять из руин" Одесский музей, который он получил в запущенном состоянии.

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