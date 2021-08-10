Умер политик и экс-депутат Верховной Рады Лев Пидлисецкий

Бывший народный депутат тяжело болел.

Во Львове после тяжелой болезни скончался бывший депутат Верховной Рады и местный предприниматель Лев Пидлисецкий. Ему было 44 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Левко много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, а также входил в Наблюдательный Совет Укрэнерго. В 2014 году был избран народным депутатом Украины 8-го созыва.

"С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни скончался Лев Пидлисецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", — написал на своей странице в соцсети мэр города Андрей Садовый.

Напомним, что недавно умер украинский блогер и писатель, военный парамедик Святослав Носов, более известный как Горький Лук.

Новости Украины: в Одессе от онкологии умер художник Александр Ройтбурд

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку