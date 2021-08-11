Боль в спине были симптомом онкологии: Володе нужна помощь

Семья потратилась на предварительную диагностику и лечение, которое не помогало, и теперь на лечение онкологии средств уже не хватает.

Семья Владимира просит помочь справиться с дорогим лечением, чтобы избавиться от онкологии, которую недавно диагностировали.

«В течение нескольких лет моего мужа беспокоила спина, в связи с этим были длительные обследования и ненужное лечение. С апреля месяца он был на больничном, и все это время не могли нам поставить правильный диагноз. Обследовались в Кривом Роге, Днепре и только в Киеве нам был поставлен страшный диагноз — рак тела поджелудочной железы», — рассказывает жена Владимира.

Пока происходила диагностика и лечение, было потеряно время, состояние мужчины ухудшалось, поэтому до начала борьбы с раком, ему пришлось подтягивать общее состояние.

«После Киева нас отказывались брать на химию, он был очень слаб. Мы в 17 городской больнице прошли курс восстановительной терапии. Только после этого, слава Богу, нас наконец взяли на химиотерапию. Сейчас мой муж находится в онкологии и принимает частично бесплатную химиотерапию. Но ему необходимы поддерживающие препараты, и специальное питание, внутривенно, а оно очень дорогое! Каждый день идет более 5000 грн», — добавляет женщина.

Семья потратилась на предварительную диагностику и лечение, которое не помогало, и теперь на лечение онкологии средств уже не хватает.

«У рака нет выходных, он всегда только прогрессирует и времени нет! Нужно действовать быстро! Не оставайтесь равнодушными, помогите, пожалуйста. Он замечательный человек и прекрасный отец двоих детей, мы не можем его потерять! А чтобы справиться с болезнью, нам необходима помощь, поскольку сами мы справится не в силах», — просит жена Володи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7554 4461 3182 Драченко Татьяна

или

Пумб

4314 1400 0180 9216 Ишков Владимир

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