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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 августа

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 11 августа зафиксирован 1122 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, еще 1160 выздоровели. Было проведено 53 200 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

220560

186

5250

3

212798

633

Винницкая

71811

21

1709

0

69705

33

Волынская

62350

7

1205

0

61072

4

Днепропетровская

137015

70

4542

6

131608

34

Донецкая

92192

89

2416

4

88978

37

Житомирская

89044

18

1811

0

86899

2

Закарпатская

62334

21

1611

0

60553

1

Запорожская

105678

96

2458

0

102629

34

Ивано-Франковская

87036

32

2109

0

84707

3

Киевская

128498

36

2779

2

125031

20

Кировоградская

20796

9

862

0

19772

4

Луганская

27472

57

981

1

26016

29

Львовская

138536

31

3701

0

134086

10

Николаевская

70566

16

1869

0

68449

0

Одесская

142614

63

3026

3

138226

108

Полтавская

78504

27

1874

0

76319

31

Ровенская

79853

28

1208

0

78452

8

Сумская

78722

18

1346

0

76996

42

Тернопольская

70513

37

1205

0

68966

8

Харьковская

150071

81

3621

3

145331

37

Херсонская

36930

66

1187

0

34958

8

Хмельницкая

89530

49

1896

0

87241

17

Черкасская

82407

29

1327

0

80596

34

Черновицкая

80385

22

1802

2

78269

8

Черниговская

57937

13

1354

1

56095

15

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2261354 человека.
  • Выздоровели — 2193752.
  • Летальных случаев — 53149.

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