Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.
В Украине по состоянию на утро 11 августа зафиксирован 1122 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, еще 1160 выздоровели. Было проведено 53 200 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
220560
|
186
|
5250
|
3
|
212798
|
633
|
Винницкая
|
71811
|
21
|
1709
|
0
|
69705
|
33
|
Волынская
|
62350
|
7
|
1205
|
0
|
61072
|
4
|
Днепропетровская
|
137015
|
70
|
4542
|
6
|
131608
|
34
|
Донецкая
|
92192
|
89
|
2416
|
4
|
88978
|
37
|
Житомирская
|
89044
|
18
|
1811
|
0
|
86899
|
2
|
Закарпатская
|
62334
|
21
|
1611
|
0
|
60553
|
1
|
Запорожская
|
105678
|
96
|
2458
|
0
|
102629
|
34
|
Ивано-Франковская
|
87036
|
32
|
2109
|
0
|
84707
|
3
|
Киевская
|
128498
|
36
|
2779
|
2
|
125031
|
20
|
Кировоградская
|
20796
|
9
|
862
|
0
|
19772
|
4
|
Луганская
|
27472
|
57
|
981
|
1
|
26016
|
29
|
138536
|
31
|
3701
|
0
|
134086
|
10
|
Николаевская
|
70566
|
16
|
1869
|
0
|
68449
|
0
|
Одесская
|
142614
|
63
|
3026
|
3
|
138226
|
108
|
Полтавская
|
78504
|
27
|
1874
|
0
|
76319
|
31
|
Ровенская
|
79853
|
28
|
1208
|
0
|
78452
|
8
|
Сумская
|
78722
|
18
|
1346
|
0
|
76996
|
42
|
Тернопольская
|
70513
|
37
|
1205
|
0
|
68966
|
8
|
Харьковская
|
150071
|
81
|
3621
|
3
|
145331
|
37
|
Херсонская
|
36930
|
66
|
1187
|
0
|
34958
|
8
|
Хмельницкая
|
89530
|
49
|
1896
|
0
|
87241
|
17
|
Черкасская
|
82407
|
29
|
1327
|
0
|
80596
|
34
|
Черновицкая
|
80385
|
22
|
1802
|
2
|
78269
|
8
|
Черниговская
|
57937
|
13
|
1354
|
1
|
56095
|
15
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2261354 человека.
- Выздоровели — 2193752.
- Летальных случаев — 53149.