Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 августа

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 11 августа зафиксирован 1122 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, еще 1160 выздоровели. Было проведено 53 200 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 220560 186 5250 3 212798 633 Винницкая 71811 21 1709 0 69705 33 Волынская 62350 7 1205 0 61072 4 Днепропетровская 137015 70 4542 6 131608 34 Донецкая 92192 89 2416 4 88978 37 Житомирская 89044 18 1811 0 86899 2 Закарпатская 62334 21 1611 0 60553 1 Запорожская 105678 96 2458 0 102629 34 Ивано-Франковская 87036 32 2109 0 84707 3 Киевская 128498 36 2779 2 125031 20 Кировоградская 20796 9 862 0 19772 4 Луганская 27472 57 981 1 26016 29 Львовская 138536 31 3701 0 134086 10 Николаевская 70566 16 1869 0 68449 0 Одесская 142614 63 3026 3 138226 108 Полтавская 78504 27 1874 0 76319 31 Ровенская 79853 28 1208 0 78452 8 Сумская 78722 18 1346 0 76996 42 Тернопольская 70513 37 1205 0 68966 8 Харьковская 150071 81 3621 3 145331 37 Херсонская 36930 66 1187 0 34958 8 Хмельницкая 89530 49 1896 0 87241 17 Черкасская 82407 29 1327 0 80596 34 Черновицкая 80385 22 1802 2 78269 8 Черниговская 57937 13 1354 1 56095 15

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2261354 человека.

Выздоровели — 2193752.

Летальных случаев — 53149.

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