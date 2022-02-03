Амадор Лопес официально стал гражданином Украины

Артист получил украинский паспорт.

Известный украино-венесуэльский танцовщик, лидер группы Rumbero's Амадор Лопес в течение многих лет пытался получить украинское гражданство.

Артист уже более 20 лет живет и занимается творчеством в нашей стране. Певец неоднократно отмечал, что давно готовит национальные блюда, изучает украинский язык, да и вообще считает себя украинцем, но теперь это заверено и документально.

Амадор Лопес наконец-то получил украинское гражданство, о чем рассказал на своей странице в Instagram. Это яркое событие совпало с днем рождения артиста.

Амадор Лоес получил украинский паспорт / instagram.com/amadorlopez_rumberos

"Вы не представляете, как долго я этого ждал и работал над этим. Да что я, мне помогало такое большое количество людей, которым я невероятно благодарен! Наконец-то сбылась моя мечта! Я очень счастлив, что это событие пришлось как раз к моему дню рождения, это самый лучший подарок, который могла сделать мне моя страна!" – поделился эмоциями певец и хореограф.

В фотоблоге Амадор выложил фото вместе с новыми документами и написал, что это стало самым ожидаемым подарком, который запомнится ему на всю жизнь.

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