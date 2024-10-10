У Миколаєві лунають сильні вибухи: що відомо

У Миколаєві пролунали сильні вибухи під час повітряної тривоги 10 жовтня. Про перший стало відомо об 11:45, а другий - 12:07.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві чутно вибух. Подробиці згодом", - наголосив він.

Двічі Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль з Криму в північно-західному напрямку, а також просили мешканців Миколаєва перебувати в укриття.

Згодом очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про "приліт" в обласному центрі: ""Приліт" туди же, але встигли всіх відвести. Цивільні".

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 жовтня росіяни вдарили ракетами по Миколаєву. Російська армія здійснила атаку по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69.

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