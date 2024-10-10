Кілограми будуть "танути" кожного дня: 3 найкращі супи для схуднення

Науковці вже давно довели, що в середньому людина набирає один-два кілограми ваги в холодну пору року.

Схуднення – це тривалий та вкрай виснажливий процес. Тому дієтологи пропонують пришвидшити та полегшити схуднення за допомогою супів. Ці прості страви не лише дуже смачні, а ще й дуже корисні для фігури, адже допоможуть значно швидше скинути зайву вагу. А також зігріють у холодну пору року.

Які супи для схуднення: як приготувати

Квасолевий суп. Для цієї страви потрібні такі складники: 500 г квасолі, 2 невеликі моркви, цибулина, спеції та зелень за смаком. Квасолю треба промити й замочити на 4 години. Потім її необхідно після закипання води поварити 40 хвилин. Моркву варто нарізати соломкою, цибулю – кубиком, додати овочі в суп. Треба варити ще 10 хвилин, потім додати лавровий лист, перець, трохи імбиру і ще поварити 5 хвилин. Тим часом підготуйте зелень і додайте в суп після того, як вимкнете плиту. Дайте настоятися страві 5 хвилин і можна подавати до столу.

Для цієї страви потрібні такі складники: 500 г квасолі, 2 невеликі моркви, цибулина, спеції та зелень за смаком. Квасолю треба промити й замочити на 4 години. Потім її необхідно після закипання води поварити 40 хвилин. Моркву варто нарізати соломкою, цибулю – кубиком, додати овочі в суп. Треба варити ще 10 хвилин, потім додати лавровий лист, перець, трохи імбиру і ще поварити 5 хвилин. Тим часом підготуйте зелень і додайте в суп після того, як вимкнете плиту. Дайте настоятися страві 5 хвилин і можна подавати до столу. Суп-пюре із солодкої картоплі. Зробіть засмажку з однієї моркви, додайте 80 грамів солодкої картоплі, 80 грамів подрібнених помідорів, пів цибулини, нарізаної кубиком, два зубчики часнику. Овочеву суміш посмажте ще 10 хвилин. Потім посоліть, додайте трохи перцю та відправте до духовки запікатися на 20 хвилин за температури 180 градусів. Після приготування до овочевої суміші додайте 300 грамів овочевого чи курячого бульйону і добре збийте блендером. Після цього суп можна приправити зеленню та подавати до столу.

Зробіть засмажку з однієї моркви, додайте 80 грамів солодкої картоплі, 80 грамів подрібнених помідорів, пів цибулини, нарізаної кубиком, два зубчики часнику. Овочеву суміш посмажте ще 10 хвилин. Потім посоліть, додайте трохи перцю та відправте до духовки запікатися на 20 хвилин за температури 180 градусів. Після приготування до овочевої суміші додайте 300 грамів овочевого чи курячого бульйону і добре збийте блендером. Після цього суп можна приправити зеленню та подавати до столу. Томатний суп. Для приготування супу знадобиться 1 л томатного соку, 1 кг свіжих помідорів, 1 пучок селери, 2 моркви, свіжа будь-яка зелень за смаком. Томати обдайте окропом, зніміть з них шкірку, подрібніть у блендері до стану пюре. Моркву необхідно натерти на дрібній терці, подрібніть селеру та зелень, змішайте всі овочі та залийте томатним соком. Овочеву суміш приправте сіллю та поставте в холодильник на 2 години.

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